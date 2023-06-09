росіяни знову обстрілюють Херсон - ОВА

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"росіяни знову обстрілюють Херсон. Гатять по прибережних територіях", - повідомив Прокудін.

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Волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, закликали утриматися від відвідування Херсона через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації.

Російські окупанти 8 червня обстріляли Херсон під час евакуації населення.