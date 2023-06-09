россияне снова обстреливают Херсон - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Российские войска снова обстреливают Херсон, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"россияне снова обстреливают Херсон. Бьют по прибрежным территориям", - сообщил Прокудин.
Напомним
Волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, призвали воздержаться от посещения Херсона из-за постоянных российских обстрелов и ухудшения ситуации с безопасностью.
Российские оккупанты 8 июня обстреляли Херсон во время эвакуации населения.