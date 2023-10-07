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росіяни вранці завдали ракетний удар по селищу неподалік від Харкова, є постраждалі

росіяни вранці завдали ракетний удар по селищу неподалік від Харкова, є постраждалі

Київ • УНН

 • 1495797 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці завдали ракетний удар по селищу Пересічне Харківського району на Харківщині, є постраждалі, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Росіяни продовжують терористичні атаки на мирне населення Харківщини. Сьогодні ворог завдав ракетного удару по Пересічному Харківського району", - написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

Ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками. У будинках пошкоджені дахи та фасади, вибите скло, сталася пожежа, зазначив голова ОВА.

"Медична допомога знадобилася чоловікові 66 років та жінці 64 років через гостру реакцію на стрес", - сказав він.

Харківська обласна прокуратура повідомляє, що "за даними слідства, 6 жовтня приблизно о 10:00 ворог здійснив ракетний обстріл смт Пересічне Харківського району. За попередніми даними, удар був завданий ракетою С-300". І що "постраждали двоє цивільних чоловіків та жінка".

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

Вранці Харківську область попереджали про ракетну небезпеку.

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