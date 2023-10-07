росіяни вранці завдали ракетний удар по селищу неподалік від Харкова, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці завдали ракетний удар по селищу Пересічне Харківського району на Харківщині, є постраждалі, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Росіяни продовжують терористичні атаки на мирне населення Харківщини. Сьогодні ворог завдав ракетного удару по Пересічному Харківського району", - написав Синєгубов у Telegram.
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Ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками. У будинках пошкоджені дахи та фасади, вибите скло, сталася пожежа, зазначив голова ОВА.
"Медична допомога знадобилася чоловікові 66 років та жінці 64 років через гостру реакцію на стрес", - сказав він.
Харківська обласна прокуратура повідомляє, що "за даними слідства, 6 жовтня приблизно о 10:00 ворог здійснив ракетний обстріл смт Пересічне Харківського району. За попередніми даними, удар був завданий ракетою С-300". І що "постраждали двоє цивільних чоловіків та жінка".
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Вранці Харківську область попереджали про ракетну небезпеку.