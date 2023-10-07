россияне утром нанесли ракетный удар по поселку неподалеку от Харькова, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по поселку Пересечное Харьковского района Харьковской области, есть пострадавшие, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"россияне продолжают террористические атаки на мирное население Харьковской области. Сегодня враг нанес ракетный удар по Пересечному Харьковского района", - написал Синегубов в Telegram.
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Ракета попала между двумя двухэтажными многоквартирными домами. В домах повреждены крыши и фасады, выбито стекло, произошел пожар, отметил глава ОВА.
"Медицинская помощь потребовалась мужчине 66 лет и женщине 64 лет из-за острой реакции на стресс", - сказал он.
Харьковская областная прокуратура сообщает, что "по данным следствия, 6 октября примерно в 10:00 враг совершил ракетный обстрел пгт Пересечное Харьковского района. По предварительным данным, удар был нанесен ракетой С-300". И что "пострадали двое гражданских мужчин и женщина".
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним
Утром Харьковскую область предупреждали о ракетной опасности.