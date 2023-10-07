Харківську область попередили про ракетну небезпеку

Деталі

"Харківщина - ракетна небезпека!" - вказали у ПС ЗСУ у Telegram після 10 години.

Начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав: "Харків'яни перебувайте в укриттях! Ворог наносить удари!".

Згодом зазначив, що "ракет у повітрі немає", але "загроза нових ракетних ударів зберігається".

"Харківська область - не покидайте укриття до відбою повітряної тривоги!" - вказав Мельник у Telegram.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, за даними голови ОВА, ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.