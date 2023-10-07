Харьковскую область предупредили о ракетной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Воздушные силы ВСУ предупредили Харьковскую область о ракетной опасности, передает УНН.
Детали
"Харьковская область - ракетная опасность", - указали в ВС ВСУ в Telegram после 10 часов.
Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал: "Харьковчане находятся в укрытиях. Враг наносит удары!".
Позже отметил, что "ракет в воздухе нет", но "угроза новых ракетных ударов сохраняется".
"Харьковская область - не покидайте укрытие до отбоя воздушной тревоги!" - указал Мельник в Telegram.
Напомним
За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, враг обстреливал населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.