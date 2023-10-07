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Харьковскую область предупредили о ракетной опасности

Харьковскую область предупредили о ракетной опасности

Киев • УНН

 • 561844 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Воздушные силы ВСУ предупредили Харьковскую область о ракетной опасности, передает УНН.

Детали

"Харьковская область - ракетная опасность", - указали в ВС ВСУ в Telegram после 10 часов.

Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал: "Харьковчане находятся в укрытиях. Враг наносит удары!".

Позже отметил, что "ракет в воздухе нет", но "угроза новых ракетных ударов сохраняется".

"Харьковская область - не покидайте укрытие до отбоя воздушной тревоги!" - указал Мельник в Telegram. 

Напомним

За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, враг обстреливал населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.

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