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На Куп'янськ уночі ворог скинув керовану авіабомбу, є пошкодження

На Куп'янськ уночі ворог скинув керовану авіабомбу, є пошкодження

Київ • УНН

 • 784955 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Російські війська вночі завдали удару керованою авіабомбою по Куп'янську у Харківській області, є пошкодження житлових будинків, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Минулої ночі, близько 03:10, ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ. Пошкоджено 3 житлові будинки, сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

Протягом минулої доби, за даними голови ОВА, ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів:

  • Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Торнадо" смт Шевченкове Куп'янського району зазнав поранення 56-річний цивільний чоловік.
  • У м. Вовчанськ Чугуївського району через обстріл зайнявся одноповерховий багатоквартирний будинок. Від пожежі постраждали та були госпіталізовані 76-річний чоловік, 75-річна жінка та жінка 25 років.
  • Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено складські приміщення та майно цивільного підприємства.
  • Також під ворожим вогнем перебували села Петропавлівка, Нечволодівка та Московка Куп'янського району, Гатище та Землянки Чугуївського району та інші.

"Минулої доби росіяни здійснили чергову спробу піти в наступ в районах Синьківки та Іванівки на Куп'янському напрямку, але під вогнем ЗСУ відступили з втратами", - зазначив голова ОВА.

Наслідки удару по Харкову

"На місцях ракетних ударів по Харкову завершено рятувальні роботи. Загинуло 2 людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років. Постраждало 30 мешканців: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років та 11-місячний хлопчик. Стан більшості поранених, у тому числі дитини, - середньої тяжкості. Пошкоджено 88 будівель, з яких 61 - житлові багатоповерхівки, 46 автомобілів", - повідомив Синєгубов.

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