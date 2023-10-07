На Куп'янськ уночі ворог скинув керовану авіабомбу, є пошкодження

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"Минулої ночі, близько 03:10, ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ. Пошкоджено 3 житлові будинки, сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.

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Протягом минулої доби, за даними голови ОВА, ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів:



Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Торнадо" смт Шевченкове Куп'янського району зазнав поранення 56-річний цивільний чоловік.

Куп'янського району зазнав поранення 56-річний цивільний чоловік.

У м. Вовчанськ Чугуївського району через обстріл зайнявся одноповерховий багатоквартирний будинок. Від пожежі постраждали та були госпіталізовані 76-річний чоловік, 75-річна жінка та жінка 25 років.

Чугуївського району через обстріл зайнявся одноповерховий багатоквартирний будинок. Від пожежі постраждали та були госпіталізовані 76-річний чоловік, 75-річна жінка та жінка 25 років.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено складські приміщення та майно цивільного підприємства.

Куп'янського району пошкоджено складські приміщення та майно цивільного підприємства.

Також під ворожим вогнем перебували села Петропавлівка , Нечволодівка та Московка Куп'янського району, Гатище та Землянки Чугуївського району та інші.

, та Куп'янського району, та Чугуївського району та інші.

"Минулої доби росіяни здійснили чергову спробу піти в наступ в районах Синьківки та Іванівки на Куп'янському напрямку, але під вогнем ЗСУ відступили з втратами", - зазначив голова ОВА.

Наслідки удару по Харкову

"На місцях ракетних ударів по Харкову завершено рятувальні роботи. Загинуло 2 людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років. Постраждало 30 мешканців: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років та 11-місячний хлопчик. Стан більшості поранених, у тому числі дитини, - середньої тяжкості. Пошкоджено 88 будівель, з яких 61 - житлові багатоповерхівки, 46 автомобілів", - повідомив Синєгубов.