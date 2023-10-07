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На Купянск ночью враг сбросил управляемую авиабомбу, есть повреждения

На Купянск ночью враг сбросил управляемую авиабомбу, есть повреждения

Киев • УНН

 • 784955 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Российские войска ночью нанесли удар управляемой авиабомбой по Купянску в Харьковской области, есть повреждения жилых домов, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Прошлой ночью, около 03:10, враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск. Повреждены 3 жилых дома, произошел пожар. Обошлось без пострадавших", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, враг обстреливал населенные пункты Чугуевского и Купянского районов:

  • в результате обстрела из РСЗО "Торнадо" пгт Шевченково Купянского района получил ранение 56-летний гражданский мужчина.
  • в г. Волчанск Чугуевского района из-за обстрела загорелся одноэтажный многоквартирный дом. От пожара пострадали и были госпитализированы 76-летний мужчина, 75-летняя женщина и женщина 25 лет.
  • в результате обстрела из РСЗО с. Куриловка Купянского района повреждены складские помещения и имущество гражданского предприятия.
  • также под вражеским огнем находились села Петропавловка, Нечволодовка и Московка Купянского района, Гатище и Землянки Чугуевского района и другие.

"За прошедшие сутки россияне предприняли очередную попытку пойти в наступление в районах Синьковки и Ивановки на Купянском направлении, но под огнем ВСУ отступили с потерями", - отметил глава ОВА.

Последствия удара по Харькову

"На местах ракетных ударов по Харькову завершены спасательные работы. Погибло 2 человека: женщина 68 лет и мальчик 10 лет. Пострадало 30 жителей: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и 11-месячный мальчик. Состояние большинства раненых, в том числе ребенка, - средней тяжести. Повреждены 88 зданий, из которых 61 - жилые многоэтажки, 46 автомобилей", - сообщил Синегубов.

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