На Купянск ночью враг сбросил управляемую авиабомбу, есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Российские войска ночью нанесли удар управляемой авиабомбой по Купянску в Харьковской области, есть повреждения жилых домов, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Прошлой ночью, около 03:10, враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск. Повреждены 3 жилых дома, произошел пожар. Обошлось без пострадавших", - написал Синегубов в Telegram.
Детали
За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, враг обстреливал населенные пункты Чугуевского и Купянского районов:
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- в результате обстрела из РСЗО "Торнадо" пгт Шевченково Купянского района получил ранение 56-летний гражданский мужчина.
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- в г. Волчанск Чугуевского района из-за обстрела загорелся одноэтажный многоквартирный дом. От пожара пострадали и были госпитализированы 76-летний мужчина, 75-летняя женщина и женщина 25 лет.
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- в результате обстрела из РСЗО с. Куриловка Купянского района повреждены складские помещения и имущество гражданского предприятия.
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- также под вражеским огнем находились села Петропавловка, Нечволодовка и Московка Купянского района, Гатище и Землянки Чугуевского района и другие.
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"За прошедшие сутки россияне предприняли очередную попытку пойти в наступление в районах Синьковки и Ивановки на Купянском направлении, но под огнем ВСУ отступили с потерями", - отметил глава ОВА.
Последствия удара по Харькову
"На местах ракетных ударов по Харькову завершены спасательные работы. Погибло 2 человека: женщина 68 лет и мальчик 10 лет. Пострадало 30 жителей: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и 11-месячный мальчик. Состояние большинства раненых, в том числе ребенка, - средней тяжести. Повреждены 88 зданий, из которых 61 - жилые многоэтажки, 46 автомобилей", - сообщил Синегубов.