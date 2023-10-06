У Харкові одна з ракет рф влучила у проїзджу частину, друга - в житловий будинок. За добу ворог обстріляв чотири райони області - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Армія рф вранці атакувала Харків, попередньо двома ракетами "Іскандер", одна з них влучила у 3-поверховий житловий будинок. Загинула дитина, ще 23 людини постраждали. Минулої доби окупанти обстріляли населені пункти чотирьох районів Харківщини. Про це у п'ятницю повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Сьогодні вранці ворог завдав 2 ракетні удари, попередньо ракетами типу "Іскандер", по Харкову. Одна з ракет влучила у проїзджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна. Друга ракета влучила у 3-поверховий житловий будинок, сталася пожежа», - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки загинув хлопчик 10 років. Постраждали 23 людини, в тому числі 11-місячна дитина.
Тривають роботи з розбору завалів, вказав Синєгубов.
Доповнення
Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. За уточненими даними, в селищі Гроза Куп'янського району внаслідок ракетного удару загинули 52 людини, 6 людей отримали поранення.
Крім того, як повідомляється, вночі ворог завдав удару БПЛА типу "Шахед" по селищу Піски-Радківські Ізюмського району. Пошкоджена складська будівля та техніка цивільного підприємства.
Також під ворожим вогнем перебували м. Вовчанськ, с. Вовчанські Хутори та с. Лиман Чугуївського району, м. Куп'янськ, с. Першотравневе Ізюмського району та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.
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