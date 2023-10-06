В Харькове одна из ракет рф попала в проезжую часть, вторая - в жилой дом. За сутки враг обстрелял четыре района области - ОВА

ukru
Эксклюзив
06:36 • 45357 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 86143 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 125562 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 159507 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 127440 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 121816 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 157280 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116459 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122934 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130618 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 59652 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 44371 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 106633 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 43432 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 98703 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 125561 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 159506 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 116570 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 123610 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 157280 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 20244 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 144666 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 152229 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 156601 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 154641 просмотра
Актуальное
В Харькове одна из ракет рф попала в проезжую часть, вторая - в жилой дом. За сутки враг обстрелял четыре района области - ОВА

В Харькове одна из ракет рф попала в проезжую часть, вторая - в жилой дом. За сутки враг обстрелял четыре района области - ОВА

Киев • УНН

 • 869039 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Армия рф утром атаковала Харьков, предварительно двумя ракетами "Искандер", одна из них попала в 3-этажный жилой дом. Погиб ребенок, еще 23 человека пострадали. За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты четырех районов Харьковщины. Об этом в пятницу сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Цитата

«Сегодня утром враг нанес 2 ракетных удара, предварительно ракетами типа "Искандер", по Харькову. Одна из ракет попала в проезжую часть, в соседних домах выбиты окна. Вторая ракета попала в 3 - этажный жилой дом, произошел пожар», - говорится в сообщении.

В результате нападения погиб мальчик 10 лет. Пострадали 23 человека, в том числе 11-месячный ребенок.

Продолжаются работы по разбору завалов, указал Синегубов.

Дополнение

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. По уточненным данным, в поселке Гроза Купянского района в результате ракетного удара погибли 52 человека, 6 человек получили ранения.

Кроме того, как сообщается, ночью враг нанес удар БПЛА типа "Шахед" по поселку Пески-Радьковские Изюмского района. Повреждено складское здание и техника гражданского предприятия.

Также под вражеским огнем находились г. Волчанск, с. Волчанские Хутора и с. Лиман Чугуевского района,  Купянск, с. Первомайское Изюмского района и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Напомним

россияне под утро дважды ударили по Харькову, известно о попадании в Киевском и Основянском районах города.

На Харьковщине объявлен трехдневный траур из-за кровавого удара российской армии по селу Гроза.

Ракетный удар россии по поселку Гроза 5 октября стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы