В Харькове одна из ракет рф попала в проезжую часть, вторая - в жилой дом. За сутки враг обстрелял четыре района области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Армия рф утром атаковала Харьков, предварительно двумя ракетами "Искандер", одна из них попала в 3-этажный жилой дом. Погиб ребенок, еще 23 человека пострадали. За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты четырех районов Харьковщины. Об этом в пятницу сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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«Сегодня утром враг нанес 2 ракетных удара, предварительно ракетами типа "Искандер", по Харькову. Одна из ракет попала в проезжую часть, в соседних домах выбиты окна. Вторая ракета попала в 3 - этажный жилой дом, произошел пожар», - говорится в сообщении.
В результате нападения погиб мальчик 10 лет. Пострадали 23 человека, в том числе 11-месячный ребенок.
Продолжаются работы по разбору завалов, указал Синегубов.
Дополнение
За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. По уточненным данным, в поселке Гроза Купянского района в результате ракетного удара погибли 52 человека, 6 человек получили ранения.
Кроме того, как сообщается, ночью враг нанес удар БПЛА типа "Шахед" по поселку Пески-Радьковские Изюмского района. Повреждено складское здание и техника гражданского предприятия.
Также под вражеским огнем находились г. Волчанск, с. Волчанские Хутора и с. Лиман Чугуевского района, Купянск, с. Первомайское Изюмского района и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.
Напомним
россияне под утро дважды ударили по Харькову, известно о попадании в Киевском и Основянском районах города.
На Харьковщине объявлен трехдневный траур из-за кровавого удара российской армии по селу Гроза.
Ракетный удар россии по поселку Гроза 5 октября стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения.