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росіяни вночі випустили по Харкову щонайменше дві ракети - Синєгубов

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Російські окупанти вночі випустили дві ракети в інфраструктурний об'єкт в Харкові, були й нічні обстріли по області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

росіяни вночі випустили по Харкову щонайменше дві ракети - Синєгубов

Цитата

"Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в місті Харків та Харківській області. Близько 1:00 ночі зафіксований приліт 2 ракет в інфраструктурний об'єкт Слобідського району Харкова. Пошкоджено будівлю. Попередньо – без постраждалих", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Голова ОВА зазначив, що також цієї ночі зафіксовані ракетні удари по інфраструктурних об'єктах Харківського та Чугуївського районів області. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо – без постраждалих.

Протягом минулої доби, зі слів посадовця, російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. В Харківському районі обстріляний дачний кооператив.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізовані з пораненнями 5 цивільних. У Харкові госпіталізований 35-річний поранений чоловік. У Богодухівському районі поранена жінка 62 років. У Харківському – двоє чоловіків, 59 і 66 років.

В Ізюмському районі під час роботи у полі на тракторі підірвався на міні 50-річний чоловік.

"На лінії зіткнення тривають запеклі бої. На Харківському напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Борщової, але під вогнем наших захисників відступив з втратами. У районі Ізюма окупанти пробували наступати поблизу Вірнопілля і Курульки, отримали відсіч і відступили", - повідомив голова ОВА.

Доповнення

Вночі повідомлялося про вибухи у Миколаєві та Харкові.

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