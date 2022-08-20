россияне ночью выпустили по Харькову минимум две ракеты - Синегубов

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"Этой ночью враг нанес ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в городе Харьков и Харьковской области. Около 1:00 ночи зафиксирован прилет 2 ракет в инфраструктурный объект Слободского района Харькова. Повреждено здание. Предварительно – без пострадавших", – сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

Глава ОВА отметил, что также этой ночью зафиксированы ракетные удары по инфраструктурным объектам Харьковского и Чугуевского районов области. Масштабы разрушений уточняются. Предварительно – без пострадавших.

За прошедшие сутки, по словам чиновника, российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки. В Харьковском районе обстрелян дачный кооператив.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализированы с ранениями 5 гражданских. В Харькове госпитализирован 35-летний раненый мужчина. В Богодуховском районе ранена женщина 62 года. В Харьковском – двое мужчин 59 и 66 лет.

В Изюмском районе во время работы в поле на тракторе подорвался на мине 50-летний мужчина.

"На линии столкновения продолжаются ожесточенные бои. На Харьковском направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районе Борщевой, но под огнем наших защитников отступил с потерями. В районе Изюма оккупанты пробовали наступать близ Вернополья и Курульки, получили отпор и отступили", - сообщил глава ОВА.

Дополнение

Ночью сообщалось о взрывах в Николаеве и Харькове.