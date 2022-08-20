У Миколаєві та Харкові повідомляють про вибухи

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«Прильоти» ракет по об'єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі та передмісті», – йдеться у повідомленні.

Як зазначив мер Харкова – попередньо без жертв та постраждалих.

Про вибухи також повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«У місті лунають потужні вибухи», – написав Сєнкевич у своєму Telegram.

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