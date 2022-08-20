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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаеве и Харькове сообщают о взрывах

Киев • УНН

 • 149055 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в области и пригороде областного центра. Информацию о взрывах также подтверждает и мэр Николаева. Об этом информирует УНН.

В Николаеве и Харькове сообщают о взрывах

Детали

«Прилеты» ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и пригороде», – говорится в сообщении.

Как отметил мэр Харькова – предварительно без жертв и пострадавших.

О взрывах также сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.

«В городе раздаются мощные взрывы», – написал Сенкевич в своем Telegram.

Напомним

Воздушная тревога звучит в 7 областях Украины.

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