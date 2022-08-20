В Николаеве и Харькове сообщают о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в области и пригороде областного центра. Информацию о взрывах также подтверждает и мэр Николаева. Об этом информирует УНН.
Детали
«Прилеты» ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и пригороде», – говорится в сообщении.
Как отметил мэр Харькова – предварительно без жертв и пострадавших.
О взрывах также сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.
«В городе раздаются мощные взрывы», – написал Сенкевич в своем Telegram.
Напомним
Воздушная тревога звучит в 7 областях Украины.