В Николаеве и Харькове сообщают о взрывах

Детали

«Прилеты» ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и пригороде», – говорится в сообщении.

Как отметил мэр Харькова – предварительно без жертв и пострадавших.

О взрывах также сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.

«В городе раздаются мощные взрывы», – написал Сенкевич в своем Telegram.

Напомним

Воздушная тревога звучит в 7 областях Украины.