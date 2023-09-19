Окупанти вивозять із Севастополя людей та обладнання водолазного центру Чорноморського флоту — АТЕШ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Окупанти вивозять особовий склад із казарм водолазного центру Чорноморського флоту, оскільки побоюються нових атак. Про це повідомила пресслужба партизанського руху “АТЕШ” у своєму телеграм каналі, пише УНН.
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“Агенти „АТЕШ“ у Севастополі зафіксували вивезення особового складу з центру підготовки військових рятувальників і водолазних спеціалістів, що розташований на березі Комишової бухти біля Морського порту. ... Після вдалої атаки на російській флот, окупанти злякалися, що цей об'єкт стане наступною ціллю. Севастополь це Україна!”, — нагадали громадськості партизани “АТЕШ”.
Деталі
За даними руху “АТЕШ” на території водолазного центру в Севастополі проживають і проходять навчання армійці рф. Тут також зберігають обладнання для проведення підводних диверсійних операцій. Після проходження навчання в цьому центрі військовослужбовців рф відправляють на війну проти України.
Партизани також нагадали координати цього військового об'єкта: 44.589693298525546, 33.42678808006004
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Нагадаємо
Раніше УНН писав, що партизани “АТЕШ” здали координати радіонавігаційної системи “Чайка” у Бахчисарайському районі Криму і натякнули на її знищення.