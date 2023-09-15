В Геническе партизаны взорвали два вражеских грузовика вместе с личным составом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. На Херсонщине, во временно оккупированном Геническе, партизаны взорвали два грузовика оккупантов вместе с личным составом. Об этом сообщает АТЕШ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что “операция” прошла в 7:45 утра 15 сентября.
По данным АТЕШа, агент из состава россии знал место постоянного размещения техники и личного состава своих товарищей из соседнего подразделения на въезде в город, возле заброшенных промышленных сооружений. И скрыл там 10 килограммовую взрывчатку.
Взрывчатка была активирована удачно - сразу между двумя грузовиками. От силы взрыва даже открылись двери.
АТЕШ также пишет, что агент успешно покинул Геническ после завершения “операции”.
Напомним
Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области вчера прогремели взрывы.