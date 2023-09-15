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У Генічеську партизани підірвали дві ворожі вантажівки разом з особовим складом

У Генічеську партизани підірвали дві ворожі вантажівки разом з особовим складом

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. На Херсонщині, у тимчасово окупованому Генічеську, партизани підірвали дві вантажівки окупантів разом з особовим складом. Про це повідомляє АТЕШ, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що “операція” пройшла о 7:45 ранку 15 вересня. 

За даними АТЕШу, агент зі складу росії знав місце постійного розміщення техніки та особового складу своїх товаришів із сусіднього підрозділу на в'їзді в город, біля покинутих промислових споруд. І приховав там 10 кілограмову вибухівку. 

Вибухівку було активовано вдало - одразу між двома вантажівками. Від сили вибуху навіть відчинились двері. 

АТЕШ також пише, що агент успішно залишив Генічеськ після завершення “операції”. 

Нагадаємо

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області вчора прогриміли вибухи.

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