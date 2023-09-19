Оккупанты вывозят из Севастополя людей и оборудование водолазного центра Черноморского флота — АТЕШ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Оккупанты вывозят личный состав из казарм водолазного центра Черноморского флота, тк опасаются новых атак. Об этом сообщила пресс-служба партизанского движения “АТЕШ” в телеграм, пишет УНН.
Цитата
“Агенты „АТЕШ“ в Севастополе зафиксировали вывоз личного состава из центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов, что находится на берегу Камышовой бухты возле Морского порта. ... После удачной атаки на российской флот, оккупанты испугались, что этот объект станет следующей целью. Севастополь это Украина!” — напомнили общественности партизаны “АТЕШ”.
Детали
По данным движния “АТЕШ” на территории водолазного центра в Севастополе проживают и проходят обучение армейцы рф. Тут также хранят оборудование для проведения подводных диверсионных операций. После прохождения обучения в этом центре военнослужащих рф отправляют на войну против Украины.
Партизаны так же напомнили координаты этого военного объекта: 44.589693298525546, 33.42678808006004
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Напомним
Ранее УНН писал, что партизаны “АТЕШ” сдали координаты радионавигационной системы “Чайка” в Бахчисарайском районе Крыма и намекнули на её уничтожение.