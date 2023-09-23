росіяни випустили 598 снарядів по Херсонщині за добу, 1 людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. За минулу добу через російську агресію на Херсонщині 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення. Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Зазначається, що противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 598 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, БПЛА та авіації упродовж п’ятниці, 22 вересня.
По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичний та навчальні заклади, пункт незламності, територію елеватора у Бериславському районі; навчальні заклади, об'єкти критичної інфраструктури та пенітенціарну установу у Херсонському районі.
Як наслідок була смертельно вражена одна людина, ще троє поранені.
Додамо
росіяни в ніч на 23 вересня вдарили по Дніпропетровщині з безпілотників, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.
Також росія атакувала вночі Одещину ракетами "Онікс", є влучання в рекреанційну зону.