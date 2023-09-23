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росіяни вдарили по Дніпропетровщині з безпілотників, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі

росіяни вдарили по Дніпропетровщині з безпілотників, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі

Київ • УНН

 • 833862 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. У ніч 22 вересня росіяни вдарили по Дніпропетовщині з безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.

Цитата

«Вночі було гучно. Окупанти вдарили по області з безпілотників. Наші Повітряні Сили «приземлили» 12 Шахедів. Дякую військовим з ПвК «Схід»!», — написав Лукашук.

Деталі

Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.

Ворог бив і по Нікопольському району. Вдарили з безпілотника по Марганцю та обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду. Внаслідок обстрілу загорівся дах приватного будинку. Знищено господарську споруду. Пошкоджено 10 житлових будинків, 5 господарських споруд, газопровід та лінію електропередачі.

Вдарили і по Дніпровському району. У Новоолександрівській громаді через атаку горіла суха трава, пожежу ліквідували. Пошкоджено 2 заправки та світлофор.

В інших громадах області - без обстрілів.

Додамо

У ніч на 23 вересня у Дніпрі пролунали вибухи.

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