росіяни вдарили по Дніпропетровщині з безпілотників, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У ніч 22 вересня росіяни вдарили по Дніпропетовщині з безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
Цитата
«Вночі було гучно. Окупанти вдарили по області з безпілотників. Наші Повітряні Сили «приземлили» 12 Шахедів. Дякую військовим з ПвК «Схід»!», — написав Лукашук.
Деталі
Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.
Ворог бив і по Нікопольському району. Вдарили з безпілотника по Марганцю та обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду. Внаслідок обстрілу загорівся дах приватного будинку. Знищено господарську споруду. Пошкоджено 10 житлових будинків, 5 господарських споруд, газопровід та лінію електропередачі.
Вдарили і по Дніпровському району. У Новоолександрівській громаді через атаку горіла суха трава, пожежу ліквідували. Пошкоджено 2 заправки та світлофор.
В інших громадах області - без обстрілів.
Додамо
У ніч на 23 вересня у Дніпрі пролунали вибухи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна готується до зими: енергетичний експерт розповів, де вдалось досягти позитивних результатів