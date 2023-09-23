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россияне ударили по Днепропетровской области с беспилотников, поврежден объект критической инфраструктуры в Днепре

россияне ударили по Днепропетровской области с беспилотников, поврежден объект критической инфраструктуры в Днепре

Киев • УНН

 • 833860 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В ночь 22 сентября россияне ударили по Днепропетровской области с беспилотников. В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры в Днепре. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Цитата

«Ночью было громко. Оккупанты ударили по области с беспилотников. Наши Воздушные Силы "приземлили" 12 Шахедов. Спасибо военным из ПвК "Восток"!», — написал Лукашук.

Детали

В результате атаки был поврежден объект критической инфраструктуры в Днепре.

Враг бил и по Никопольскому району. Ударили с беспилотника по Марганцу и обстреляли из артиллерии Червоногригорьевскую общину. В результате обстрела загорелась крыша частного дома. Уничтожена хозяйственная постройка. Повреждены 10 жилых домов, 5 хозяйственных построек, газопровод и линия электропередачи.

Оккупанты ударили и по Днепровскому району. В Новоалександровской общине из-за атаки горела сухая трава, пожар ликвидировали. Повреждены 2 заправки и светофор.

В других громадах области - без обстрелов.

Добавим

В ночь на 23 сентября в Днепре прогремели взрывы.

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