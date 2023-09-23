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россияне выпустили 598 снарядов по Херсонщине за сутки, 1 человек погиб

Киев • УНН

 • 98414 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. За минувшие сутки из-за российской агрессии на Херсонщине 1 человек погиб, еще 3 – получили ранения. Об этом рассказал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за сутки противник совершил 119 обстрелов Херсонськой области, выпустив 598 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, БПЛА и авиации в течение п’пятницы, 22 сентября.

По городу Херсон враг выпустил 25 снарядов.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское и учебные заведения, пункт несокрушимости, территорию элеватора в Бериславском районе; учебные заведения, объекты критической инфраструктуры и пенитенциарное учреждение в Херсонском районе.

В результате был смертельно поражен один человек, еще трое ранены.

Добавим

россияне в ночь на 23 сентября ударили по Днепропетровщине с беспилотников, поврежден объект критической инфраструктуры в Днепре. 

Также россия атаковала ночью Одесскую область ракетами "Оникс", есть попадания в рекреанционную зону. 

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