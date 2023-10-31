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росіяни вгатили трьома "Іскандерами" по Селидовому на Донеччині: є пошкодження

Київ • УНН

 • 33470 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Армія рф сьогодні вранці випустила три ракети «Іскандер» по Селидовому, пошкоджені будинки, підприємства та лінії електропередач. Про це у вівторок повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.

росіяни вгатили трьома "Іскандерами" по Селидовому на Донеччині: є пошкодження

Цитата

«Сьогодні близько 4:40 ранку росіяни випустили по місту 3 ракети «Іскандер» — поцілили у приватний сектор», - написав Мороз у Telegram.

Деталі

За його словами, внаслідок ракетного удару по Селидовому було пошкоджено щонайменше 28 будинків .
Окрім житлових будинків, пошкоджено 2 підприємства, 3 автомобілі і лінію електропередач.

Обійшлося без постраждалих, вказав Мороз. 

Доповнення

У понеділок ввечері, окупанти обстріляли енергетичний об’єкт в Донецькій області.

Загалом внаслідок обстрілів окупантів минулої доби поранення отримав один житель Донеччини.

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