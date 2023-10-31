россияне вколотили тремя "Искандерами" по Селидовому в Донецкой области: есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Армия рф сегодня утром выпустила три ракеты «Искандер» по Селидовому, повреждены дома, предприятия и линии электропередач. Об этом во вторник сообщил и. о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
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«Сегодня около 4:40 утра россияне выпустили по городу 3 ракеты «Искандер» — попали в частный сектор», - написал Мороз в Telegram.
Детали
По его словам, в результате ракетного удара по Селидовому было повреждено по меньшей мере 28 домов .
кроме жилых домов, повреждены 2 предприятия, 3 автомобиля и линия электропередач.
Обошлось без пострадавших, указал Мороз.
Дополнение
В понедельник вечером, оккупанты обстреляли энергетический объект в Донецкой области.
Всего в результате обстрелов оккупантов за прошедшие сутки ранения получил один житель Донецкой области.