Окупанти вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Донеччині - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські війська напередодні ввечері та у ніч на 31 жовтня завдали удар по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. Зокрема, окупанти обстріляли енергетичний об’єкт в Донецькій області. Про це повідомив голова МВС Ігор Кліменко, пише УНН.
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"Донецька область: ввечері ворог з артилерії обстріляв об’єкт енергетичної інфраструктури. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу", - повідомив Клименко.
Також, за його словами, вже вдосвіта російські військові завдали удару по місту Селидове Донецької області. Пошкоджено 17 приватних будинків та хлібозавод.
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Крім того, за даними МВС, ворог вночі обстріляв Харківську, Дніпропетровську, Херсонську та Чернігівську області.
Харківська область: о 00:40 окупанти обстріляли місто Вовчанськ, виникла пожежа покрівлі двоповерхової адмінбудівлі.
Дніпропетровська область: ворог двічі атакував Нікополь з артилерії. Сталося займання 2 господарчих споруд, пошкоджені 8 приватних будинків, автомобіль, сонячні панелі та лінії електропередач.
Херсонська область: російські військові завдали 14 ударів авіабомбами. У Херсонському районі постраждали 3 населені пункти: Микільське, Кринки та Іванівка.
Чернігівська область: від опівночі ворог здійснив 2 мінометні обстріли прикордонного села Грем’яч.
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