На Миколаївщині вночі знищили ворожий "шахед"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сили оборони у ніч на 31 жовтня у Миколаївській області збили ударний дрон типу Shahed, запущений російськими військами, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"У ніч на 31 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу "Shahed-136/131", - написав Кім у Телеграм.
Деталі
Зі слів голови ОВА, у Миколаївському районі вчора, 30 жовтня, о 9:29 ворог завдав артилерійських ударів по акваторії та о 9:40 по місту Очаків та Очаківської громади. Також вчора о 9:35 зафіксовано обстріли в напрямку села Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих в усіх випадках немає.
Нагадаємо
У Хмельницькій області під час нічної атаки російських військ працювала ППО, постраждалих та руйнувань немає.