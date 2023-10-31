В Николаевской области ночью уничтожили вражеский "шахед"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Силы обороны в ночь на 31 октября в Николаевской области сбили ударный дроны типа Shahed, запущенный российскими войсками, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"В ночь на 31 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed-136/131", - написал Ким в Телеграм.
Детали
По словам главы ОВА, в Николаевском районе вчера, 30 октября, в 9:29 враг нанес артиллерийские удары по акватории и в 9:40 по городу Очаков и Очаковской громаде. Также вчера в 9:35 зафиксированы обстрелы в направлении села Солончаки Куцурубской громады. Пострадавших во всех случаях нет.
Напомним
В Хмельницкой области во время ночной атаки российских войск работала ПВО, пострадавших и разрушений нет.