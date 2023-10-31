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Оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры Донецкой области - МВД

Киев • УНН

 • 35203 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. российские войска накануне вечером и в ночь на 31 октября нанесли удар по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. В частности, оккупанты обстреляли энергетический объект в Донецкой области. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

Оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры Донецкой области - МВД

Цитата

"Донецкая область: вечером враг из артиллерии обстрелял объект энергетической инфраструктуры . Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожар", - сообщил Клименко.

Также, по его словам, уже на рассвете российские военные нанесли удар по городу Селидово Донецкой области. Повреждены 17 частных домов и хлебозавод.

Дополнение

Кроме того, по данным МВД, враг ночью обстрелял Харьковскую, Днепропетровскую, Херсонскую и Черниговскую области.

Харьковская область: в 00:40 оккупанты обстреляли город Волчанск, возник пожар кровли двухэтажного админздания.

Днепропетровская область: враг дважды атаковал Никополь из артиллерии. Произошло возгорание 2 хозяйственных сооружений, повреждены 8 частных домов, автомобиль, солнечные панели и линии электропередач.

Херсонская область: российские военные нанесли 14 ударов авиабомбами. В Херсонском районе пострадали 3 населенных пункта: Никольское, Крынки и Ивановка.

Черниговская область: от полуночи враг совершил 2 минометных обстрела приграничного села Грэм’яч.

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