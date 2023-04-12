росіяни вбили ще одного жителя Донеччини, поранили вісьмох
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російські війська за 11 квітня вбили одного жителя Донецької області, ще вісьмох поранили. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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«росія вбиває цивільних! За 11 квітня стало відомо про 1 загиблого жителя Донеччини - у Вугледарі. Окрім того, 8 людей в області зазнали поранень», - написав Кириленко.
Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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На Донеччині російські війська ведуть обстріли на чотирьох напрямках, зокрема, протягом доби росіяни 5 разів обстріляли Курахове.