Донеччина: росіяни завдають ударів на чотирьох напрямках, 5 разів обстріляли Курахове
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Донеччині російські війська ведуть обстріли на чотирьох напрямках, зокрема, протягом доби росіяни 5 разів обстріляли Курахове, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зі слів голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 11 квітня наступна:
-
- На Волноваському напрямку 3 будинки пошкоджено у Шахтарському Великоновосілківської ТГ.
-
- На Донецькому напрямку 1 людина поранена в Очеретиному - внаслідок ракетного удару пошкоджено господарчі споруди. Протягом доби росіяни 5 разів обстріляли Курахове - без жертв.
-
- На Горлівському напрямку Костянтинівка зазнала артобстрілу та ракетних ударів - поранено 1 людину, пошкоджено 16 приватних будинків, 7 багатоповерхівок і газопровід. На території громади також пошкоджено будинок у Марковому. Три будинки пошкоджено у Торецькій громаді, зафіксовано обстріли Соледарської громади.
-
- На Лисичанському напрямку зруйновано господарські будівлі у Ямполі Лиманської громади, пошкоджено будинки у Сіверську.
-
Доповнення
За добу росіяни поранили 5 жителів Донецької області.