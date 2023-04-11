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Донеччина: росіяни завдають ударів на чотирьох напрямках, 5 разів обстріляли Курахове

Донеччина: росіяни завдають ударів на чотирьох напрямках, 5 разів обстріляли Курахове

Київ • УНН

 • 669771 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Донеччині російські війська ведуть обстріли на чотирьох напрямках, зокрема, протягом доби росіяни 5 разів обстріляли Курахове, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 11 квітня наступна:

  • На Волноваському напрямку 3 будинки пошкоджено у Шахтарському Великоновосілківської ТГ.
  • На Донецькому напрямку 1 людина поранена в Очеретиному - внаслідок ракетного удару пошкоджено господарчі споруди. Протягом доби росіяни 5 разів обстріляли Курахове - без жертв.
  • На Горлівському напрямку Костянтинівка зазнала артобстрілу та ракетних ударів - поранено 1 людину, пошкоджено 16 приватних будинків, 7 багатоповерхівок і газопровід. На території громади також пошкоджено будинок у Марковому. Три будинки пошкоджено у Торецькій громаді, зафіксовано обстріли Соледарської громади.
  • На Лисичанському напрямку зруйновано господарські будівлі у Ямполі Лиманської громади, пошкоджено будинки у Сіверську.

Доповнення

За добу росіяни поранили 5 жителів Донецької області.

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