Донецкая область: россияне наносят удары на четырех направлениях, 5 раз обстреляли Курахово
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Донецкой области российские войска ведут обстрелы на четырех направлениях, в частности, в течение суток россияне 5 раз обстреляли Курахово, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 11 апреля следующая:
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- На Волновахском направлении 3 дома повреждены в Шахтерском Великоновоселковской ТГ.
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- На Донецком направлении 1 человек ранен в Очеретино - в результате ракетного удара повреждены хозяйственные постройки. В течение суток россияне 5 раз обстреляли Курахово - без жертв.
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- На Горловском направлении Константиновка подверглась артобстрелу и ракетным ударам - ранен 1 человек, повреждены 16 частных домов, 7 многоэтажек и газопровод. На территории громады также поврежден дом в Марково. Три дома повреждены в Торецкой громаде, зафиксированы обстрелы Соледарской громады.
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- На Лисичанском направлении разрушены хозяйственные постройки в Ямполе Лиманской громады, повреждены дома в Северске.
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Дополнение
За сутки россияне ранили 5 жителей Донецкой области.