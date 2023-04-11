росіяни поранили ще п'ятьох жителів Донеччини

Цитата

"За 10 квітня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: у Бахмуті, Торецьку, Костянтинівці, Очеретиному і Максимільянівці", - повідомив Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з яких - із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.