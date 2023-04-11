росіяни поранили ще п'ятьох жителів Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російській окупанти за 10 квітня поранили у Донецькій області п'ятьох людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"За 10 квітня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: у Бахмуті, Торецьку, Костянтинівці, Очеретиному і Максимільянівці", - повідомив Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з яких - із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.