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росіяни поранили ще п'ятьох жителів Донеччини

росіяни поранили ще п'ятьох жителів Донеччини

Київ • УНН

 • 475257 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російській окупанти за 10 квітня поранили у Донецькій області п'ятьох людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За 10 квітня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: у Бахмуті, Торецьку, Костянтинівці, Очеретиному і Максимільянівці", - повідомив Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з яких - із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

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