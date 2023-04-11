россияне ранили еще пятерых жителей Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские оккупанты за 10 апреля ранили в Донецкой области пять человек. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"За 10 апреля россияне ранили 5 жителей Донецкой области: в Бахмуте, Торецке, Константиновке, Очеретино и Максимильяновке", - сообщил Кириленко.
На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Осуществил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.