россияне ранили еще пятерых жителей Донецкой области

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"За 10 апреля россияне ранили 5 жителей Донецкой области: в Бахмуте, Торецке, Константиновке, Очеретино и Максимильяновке", - сообщил Кириленко.

На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Осуществил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.