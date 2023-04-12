россияне убили еще одного жителя Донецкой области, ранили восьмерых
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российские войска за 11 апреля убили одного жителя Донецкой области, еще восьмерых ранили. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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«россия убивает гражданских! За 11 апреля стало известно об 1 погибшем жителе Донецкой области - в Угледаре. Кроме того, 8 человек в области получили ранения», - написал Кириленко.
Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
В Донецкой области российские войска ведут обстрелы на четырех направлениях, в частности, в течение суток россияне 5 раз обстреляли Курахово.