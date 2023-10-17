росіяни трохи знизили інтенсивність обстрілів Запорізької області - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. російські окупати трохи знизили інтенсивність обстрілів Запорізької області, повідомив голова ОВА Юрій Малашко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Загалом ворог за цю добу трохи знизив інтенсивність. По території всього було завдано 86 ударів. Останніми днями цей показник був у півтора-два рази вищий, не було жодного ракетного чи авіаційного удару. Противник почав знову застосовувати як артилерію, так і безпілотники, так і РСЗВ», - розповів Малашко.
Доповнення
Російські війська минулої доби 86 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Запорізької області. Обійшлось без постраждалих.