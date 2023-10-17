россияне немного снизили интенсивность обстрелов Запорожской области - ОВА

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«В целом враг за эти сутки немного снизил интенсивность. По территории всего было нанесено 86 ударов. В последние дни этот показатель был в полтора-два раза выше, не было ни одного ракетного или авиационного удара. Противник начал снова применять как артиллерию, так и беспилотники, так и РСЗО», - рассказал Малашко.

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Российские войска за прошедшие сутки 86 раз открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области. Обошлось без пострадавших.