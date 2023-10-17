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Окупанти за добу обстріляли 14 міст та селищ Запорізької області

Київ • УНН

 • 273911 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби 86 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Запорізької області. Обійшлось без постраждалих. Про це повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Окупанти за добу обстріляли 14 міст та селищ Запорізької області

Цитата

«Минулої доби військовослужбовці рф завдали 86 ударів по 14 містах та селах, наближених до лінії вогню», - написав Малашко у Telegram.

Деталі

78 ворожих артобстрілів прийшлися по території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Малинівки, Новоданилівки, Щербаків, Чарівного та Червоного.

Ворог здійснив 6 РСЗВ обстрілів Гуляйполя, Залізничного та Малої Токмачки, атакував БПЛА Новоандріївку та Новодарівку.

"Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих", - заявив Малашко. 

Нагадаємо

15 жовтня російські війська протягом минулої доби 134 разів обстріляли населені пункти Запорізької області. Зокрема, здійснили ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці. Через ворожі атаки на Малу Токмачку поранення отримала літня жінка.

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