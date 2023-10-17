Оккупанты за сутки обстреляли 14 городов и поселков Запорожской области

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"За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 86 ударов по 14 городам и селам, приближенных к линии огня", - написал Малашко в Telegram.

Детали

78 вражеских артобстрелов пришлись по территории прифронтовых населенных пунктов, в частности Гуляйполя, Орехова, Роботино, Малиновки, Новоданиловки, Щербаков, Чаривного и Красного.

Враг совершил 6 РСЗО обстрелов Гуляйполя, Железнодорожного и Малой Токмачки, атаковал БПЛА Новоандреевку и Новодаровку.

"Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших", - заявил Малашко.

Напомним

15 октября российские войска за прошедшие сутки 134 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области. В частности, осуществили ракетные удары по Днепровке и Придолиновке. Из-за вражеских атак на Малую Токмачку ранения получила пожилая женщина.