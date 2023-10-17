Оккупанты за сутки обстреляли 14 городов и поселков Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки 86 раз открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил во вторник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 86 ударов по 14 городам и селам, приближенных к линии огня", - написал Малашко в Telegram.
Детали
78 вражеских артобстрелов пришлись по территории прифронтовых населенных пунктов, в частности Гуляйполя, Орехова, Роботино, Малиновки, Новоданиловки, Щербаков, Чаривного и Красного.
Враг совершил 6 РСЗО обстрелов Гуляйполя, Железнодорожного и Малой Токмачки, атаковал БПЛА Новоандреевку и Новодаровку.
"Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших", - заявил Малашко.
Напомним
15 октября российские войска за прошедшие сутки 134 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области. В частности, осуществили ракетные удары по Днепровке и Придолиновке. Из-за вражеских атак на Малую Токмачку ранения получила пожилая женщина.