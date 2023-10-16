росіяни завдали ракетних ударів по Дніпровці та Придолинівці Запорізької області, за добу через ворожі обстріли поранена літня жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російські війська протягом минулої доби 134 разів обстріляли населені пункти Запорізької області. Зокрема, здійснили ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці. Через ворожі атаки на Малу Токмачку поранення отримала літня жінка. Про це повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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«Окупанти завдали 134 удари по 23 населених пунктах», - написав Малашко у Telegram.
Деталі
Зазначається, що російські окупанти 111 разів з артилерії відкривали вогонь по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Роботиного, Кам'янського, Степового, Плавнів, Малих Щербаків та інших прифронтових міст та сіл.
Крім того, ворог здійснив ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Червоному та Степовому, 9 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новоданилівки, Роботиного, Білогір'я й Малої Токмачки, а також вгатив 5 авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці.
«Внаслідок артудару військовослужбовців рф по Малій Токмачці поранення отримала 76 річна жінка», - заявив Малашко.
Також за його словами, через ворожі обстріли минулої доби надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Доповнення
14 жовтня російські окупанти здійснили обстріли 24 населених пунктів Запорізької області. Унаслідок чого є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.