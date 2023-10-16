россияне нанесли ракетные удары по Днепровке и Придолиновке Запорожской области, за сутки из-за вражеских обстрелов ранена пожилая женщина

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«Оккупанты нанесли 134 удара по 23 населенным пунктам», - написал Малашко в Telegram.

Детали

Отмечается, что российские оккупанты 111 раз из артиллерии открывали огонь по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Роботино, Каменского, Степного, Плавней, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел.

Кроме того, враг совершил ракетные удары по Днепровке и Придолиновке, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Железнодорожному, Малиновке, Полтавке, Красному и Степному, 9 РСЗО-обстрелов Орехова, Новоданиловки, Роботино, Белогорья и Малой Токмачки, а также вколотил 5 авиаснарядов по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке.

«Вследствие артудара военнослужащих рф по Малой Токмачке ранения получила 76 летняя женщина», - заявил Малашко.

Также по его словам, из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Дополнение

14 октября российские оккупанты совершили обстрелы 24 населенных пунктов Запорожской области. В результате чего есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.