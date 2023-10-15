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Росіяни завдали 176 ударів по Запоріжжю: є руйнування

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Російські окупанти здійснили обстріли 24 населених пунктів Запорізької області. Унаслідок чого є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Росіяни завдали 176 ударів по Запоріжжю: є руйнування

Деталі

Зазначається, що військовослужбовці рф здійснили 3 ракетні удари по Запоріжжю, 11 БПЛА-атак по Червоному, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Новоданилівці та Малим Щербакам, 4 РСЗВ-обстріли Роботиного, а також вгатили 4 авіабомбами по Оріхову, Новоандріївці й Новодарівці.

При цьому 154 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Новопавлівки, Кам'янського, Степового, Лобкового, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню.

Як наслідок, надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали.

Нагадаємо

Запоріжжі вночі пролунали потужні вибухи.

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