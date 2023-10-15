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Россияне нанесли 176 ударов по Запорожью: есть разрушения

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Российские оккупанты совершили обстрелы 24 населенных пунктов Запорожской области. В результате чего есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Юрий Малашко, пишет УНН.

Россияне нанесли 176 ударов по Запорожью: есть разрушения

Детали

Отмечается, что военнослужащие рф осуществили 3 ракетных удара по Запорожью, 11 БПЛА-атак по Красному, Железнодорожному, Малиновке, Полтавке, Новоданиловке и Малым Щербакам, 4 РСЗО-обстрела Роботино, а также всадили 4 авиабомбами по Орехову, Новоандреевке и Новодаровке.

При этом 154 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Новопавловки, Каменского, Степного, Лобкового, Плавней и других городов и сел на линии огня.

Как следствие, поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Местные жители не пострадали.

Напомним

Запорожье ночью прогремели мощные взрывы.

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