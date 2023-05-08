росіяни поранили ще одну дитину на Херсонщині

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Російські війська вкотре вдарили по селу Станіслав у Херсонській області, поранено шістьох мирних жителів, серед них - малолітня дитина, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Армія рф вкотре вдарила по селу Станіслав, – постраждали шість мирних жителів. Пʼятьох поранених військові доставили до Білозерської лікарні. Там їм надали меддопомогу та відпустили додому. Серед них – 9-річна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує. Одну поранену, 47-річну жінку, шпиталізували до Херсона у стані середньої тяжкості", - повідомив Прокудін.

Нагадаємо

Російські війська сьогодні завдали удару по Антонівці у Херсонській області, відомо про двох поранених, в одного - тяжкі травми.

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