россияне ранили еще одного ребенка в Херсонской области

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"Армия рф в очередной раз ударила по селу Станислав, – пострадали шесть мирных жителей. Пятерых раненых военные доставили в Белозерскую больницу. Там им оказали медпомощь и отпустили домой. Среди них – 9-летний ребенок. Мальчик получил минно-взрывные травмы и ранение головы. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Одну раненую, 47-летнюю женщину, госпитализировали в Херсон в состоянии средней тяжести", - сообщил Прокудин.

Напомним

Российские войска сегодня нанесли удар по Антоновке в Херсонской области, известно о двух раненых, у одного - тяжелые травмы.