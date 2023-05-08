Армія рф знову вдарила по Херсонщині: пораненій намагають врятувати життя

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Російські війська сьогодні завдали удару по Антонівці у Херсонській області, відомо про двох поранених, в одного - тяжкі травми, повідомили у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

Цитата

"російська армія вдарила по Антонівці, – постраждали мирні люди. Через російський обстріл поранення отримали дві людини – 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Їх шпиталізували. У жінки тяжкі травми – множинні осколкові поранення голови, грудної клітки та живота. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати її життя", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо

За минулу добу ворог здійснив 42 обстріли по Херсонській області, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів.

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