Херсонщина: окупанти обстріляли місто 7 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Окупанти за минулу добу обстріляли Херсон 7 разів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 42 обстріли, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію заводу Херсона.
Через російську агресію двоє людей дістали поранення.
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