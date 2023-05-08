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Херсонщина: окупанти обстріляли місто 7 разів

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Окупанти за минулу добу обстріляли Херсон 7 разів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив – 42 обстріли, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію заводу Херсона.

Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

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У Генштабі заявили, що в українському небі було знищено 35 з 35 дронів.

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