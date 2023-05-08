Херсонщина: оккупанты обстреляли город 7 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсон 7 раз. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил – 42 обстрела, выпустив 282 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 7 раз", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию завода Херсона.
Из-за российской агрессии два человека получили ранения.
Напомним
В Генштабе заявили, что в украинском небе было уничтожено 35 из 35 дронов.