Херсонщина: оккупанты обстреляли город 7 раз

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил – 42 обстрела, выпустив 282 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 7 раз", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию завода Херсона.

Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Напомним

В Генштабе заявили, что в украинском небе было уничтожено 35 из 35 дронов.