Армия рф снова ударила по Херсонской области: раненой пытаются спасти жизнь

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"российская армия ударила по Антоновке, – пострадали мирные люди. Из-за российского обстрела ранения получили два человека – 67-летняя женщина и 42-летний мужчина. Их госпитализировали. У женщины тяжелые травмы – множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и живота. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь", - сообщили в ОВА.

Напомним

За минувшие сутки враг совершил 42 обстрела по Херсонской области, выпустив 282 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 7 раз.