Армия рф снова ударила по Херсонской области: раненой пытаются спасти жизнь

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13 марта, 19:26 • 82944 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 119906 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 113748 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 113211 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105182 просмотра

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13 марта, 10:29 • 100563 просмотра

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13 марта, 06:36 • 112025 просмотра

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13 марта, 06:19 • 132173 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

 • 685218 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Российские войска сегодня нанесли удар по Антоновке в Херсонской области, известно о двух раненых, у одного - тяжелые травмы, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"российская армия ударила по Антоновке, – пострадали мирные люди. Из-за российского обстрела ранения получили два человека – 67-летняя женщина и 42-летний мужчина. Их госпитализировали. У женщины тяжелые травмы – множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и живота. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь", - сообщили в ОВА.

Напомним

За минувшие сутки враг совершил 42 обстрела по Херсонской области, выпустив 282 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 7 раз.

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