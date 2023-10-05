росіяни перевели кораблі Чорноморського флоту з окупованого Криму до Новоросійська – ISW

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Як зазначають аналітики Інституту, ймовірно, росіяни намагаються захистити судна від майбутніх українських ударів по російських активах в окупованому Криму.

Супутникові знімки від 1 і 3 жовтня показують, що російські війська перекинули щонайменше 10 суден із Севастополя до Новоросійська. Йдеться про фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен", три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

На супутникових знімках від 2 жовтня видно, що в Севастополі залишилися чотири російські десантні кораблі та один підводний човен класу "Кіло". До того ж патрульний корабель проекту 22160, як повідомляється, вперше прибув у порт Феодосії. Аналітики вважають, що російські війська переміщують судна глибше в російський тил.

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