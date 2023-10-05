россияне перевели корабли Черноморского флота из оккупированного Крыма в Новороссийскм - ISW
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. российские военные перевели по меньшей мере 10 судов Черноморского флота из временно оккупированного Крыма в Новороссийск в Краснодарском крае рф. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны, передает УНН.
Детали
Как отмечают аналитики Института, вероятно, россияне пытаются защитить суда от будущих украинских ударов по российским активам в оккупированном Крыму.
Спутниковые снимки от 1 и 3 октября показывают, что российские войска перебросили не менее 10 судов из Севастополя в Новороссийск. Речь идет о фрегатах "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", трех дизельных подводных лодках, пяти десантных кораблях и нескольких малых ракетных кораблях.
На спутниковых снимках от 2 октября видно, что в Севастополе остались четыре российских десантных корабля и одна подводная лодка класса "Кило". К тому же патрульный корабль проекта 22160, как сообщается, впервые прибыл в порт Феодосии. Аналитики считают, что российские войска перемещают суда глубже в российский тыл.
ЧИТАЙТЕ также: Данилов об атаках на российские корабли: "наша задача, чтобы весь флот, ответственный за обстрелы, пошел ко дну"